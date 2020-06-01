Поліцейські в Міннеаполісі обстріляли журналістів

Фото: поліція Нью-Йорка (facebook.com/NYPD)

Це не перший інцидент з представниками ЗМІ

В американському місті Міннеаполіс, де виникли масові протести, поліція обстріляла знімальну групу німецького агентства Deutsche Welle. Це сталося за кілька хвилин до прямого включення.

Про це пише DW.

Як зазначається, 31 травня кореспондент Штефан Зімонс і оператор Макс Ферг потрапили під обстріл перед прямим включенням, потім поліцейські зажадали від них покинути місце протестів.

Поліція вимагала залишити місце зйомки, попри те, що знімальна група пред'явила документ про акредитацію.

"Мій оператор ризикував ще сильніше, ніж я. Все могло закінчитися дійсно дуже погано", - сказав Зімонс після інциденту. Він також зазначив, що поліцейські перебували в стані сильного стресу.

Журналисты DW снимали протесты в Миннеаполисе, США и готовились к прямому включению. В этот момент в репортера выстрелили. Вот что происходило дальше pic.twitter.com/zJimpFOyii — DW на русском (@dw_russian) June 1, 2020

Це не перший випадок нападу на представників медіа з боку силовиків. Так, 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети.

За день до цього в Міннеаполісі затримали знімальну групу телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести. На відеозаписі на сайті телеканалу можна побачити, як поліцейські оточили журналіста CNN Омара Хіменеса і заявили, що він заарештований. На питання Хіменеса, в чому він обвинувачується, відповіді не послідувало.

Як пише AP, за останні дві доби під час протестів у США поліція і демонстранти понад 60 разів нападали на журналістів. Серед постраждалих виявилися команда репортерів CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Інцидентів з нападами на працівників ЗМІ відбуваються в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія, Пітсбургу, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго, Детройті та Денвері.

Відзначимо, в індексі свободи преси за 2020 рік США займає 45 місце з "задовільною" ситуацією. При цьому укладачі рейтингу вважають, що найбільш сприятлива ситуація з медіа спостерігається в Європі, попри агресивну політику деяких країн. При цьому США характеризують як країну, "ворожу до преси".

Своїми заявами це підтверджує президент США Дональд Трамп, який неодноразово звинувачував провідні ЗМІ країни в поширенні недостовірної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, протести в США спалахнули через те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували й він помер.

Після влада понад 40 американських міст у 22 штатах запровадила комендантську годину через масові заворушення.

Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнають рух "Антифа" терористичною організацією.

Також повідомлялося, що понад 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.

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Автор: Максим Зайченко