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Стало известно, сколько гражданских все еще находится в Покровске

Вторник 22 июля 2025 11:03
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Стало известно, сколько гражданских все еще находится в Покровске Иллюстративное фото: стало известно, сколько гражданских все еще находится в Покровске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в городе Покровск, Донецкой области, все еще остаются 1413 гражданских жителей, а в пределах громады их 2809.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, уже почти месяц российская армия интенсивно атакует Покровскую громаду с помощью управляемых авиабомб, артиллерии и FPV-дронов. Он отметил, что сейчас в городе нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен.

"Критическая инфраструктура вся разрушена, социальная инфраструктура вся разрушена. Также многоэтажки, особенно на въезде от города, там где 1-2 км осталось до города, разрушено почти все", - рассказал Добряк.

Он также добавил, что эвакуация из города еще продолжается, но становится все опаснее с каждым днем. В большинство районов доехать эвакуационным транспортом уже невозможно, поэтому люди выходят пешком.

Также из-за обострения ситуации с безопасностью завезти продукты в Покровск почти невозможно, поэтому магазины в ближайшие дни будут закрываться.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих на фронте. В течение последних дней Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об интенсивных боевых действиях в этом регионе.

Ранее мы писали, что украинские Силы спецопераций провели образцовую операцию на Покровском направлении. Была уничтожена штурмовая группа врага, один оккупант взят в плен.

Также в начале июля россияне ударили беспилотником по эвакуационному автомобилю в Покровске Донецкой области в момент спасения тяжелораненых. В результате обстрела пострадал полицейский.

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Эвакуация Покровск Война в Украине
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