Полицейские задержали злоумышленника, устроившего взрыв в Ровно. Он ранен

Как рассказали полицейские, около 21 часа 4 ноября в полицию поступило сообщение от 24-летней ровенчанки о неадекватном поведении молодого человека во дворе многоэтажки на улице Шухевича в областном центре. Женщина также сообщила, что в руках мужчина держит гранату и угрожает ее взорвать.

"Когда на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских, злоумышленник бросил боеприпас, который сдетонировал", - говорится в сообщении.

По результатам осмотра взрывотехники ГУНП в Ровенской области установили, что, вероятно, произошел взрыв гранаты Ф-1. С места происшествия специалисты изъяли вещественные доказательства.

В результате взрыва осколочные ранения получили 24-летний местный житель, 5-летняя девочка, 28-летний полицейский и 20-летний злоумышленник.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.