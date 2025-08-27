ua en ru
Полицейские разоблачили киевлянку, которая распространяла нацистскую символику: что ей грозит

Среда 27 августа 2025 14:10
Полицейские разоблачили киевлянку, которая распространяла нацистскую символику: что ей грозит Фото: полицейские разоблачили киевлянку, распространявшую нацистскую символику (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая публично распространяла нацистскую символику на просторах интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным полиции, действия нарушительницы квалифицированы по статье о публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Детали дела

Правоохранители выяснили, что 23-летняя киевлянка во время отдыха в компании друзей сделала фото, держа в руках флаг с нацистской символикой, и вечером того же дня опубликовала указанную фотографию в своих социальных сетях.

Во время общения с правоохранителями нарушительница объяснила, что сделала это якобы ради развлечения. Работники полиции изъяли флаг и телефон в качестве вещественных доказательств.

Что предшествовало

Напомним, в июле полиция задержала двух иностранцев, которые в Печерском районе Киева демонстрировали нацистскую символику, и выложили соответствующее изображение в соцсети. На фото был изображен мужчина с флагом с нацистской символикой.

Он был сфотографирован в центре Киева. Судя по комментариям, большинство пользователей соцсетей были возмущены увиденным, а некоторые обещали обратиться в полицию. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

