Полицейские разоблачили киевлянку, которая распространяла нацистскую символику: что ей грозит

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая публично распространяла нацистскую символику на просторах интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По данным полиции, действия нарушительницы квалифицированы по статье о публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Детали дела

Правоохранители выяснили, что 23-летняя киевлянка во время отдыха в компании друзей сделала фото, держа в руках флаг с нацистской символикой, и вечером того же дня опубликовала указанную фотографию в своих социальных сетях.

Во время общения с правоохранителями нарушительница объяснила, что сделала это якобы ради развлечения. Работники полиции изъяли флаг и телефон в качестве вещественных доказательств.