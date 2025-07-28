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Полицейские показали видео первых минут после обстрела многоэтажки в Киеве

Фото: последствия обстрела жилого дома в Киеве 28 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 28 июля, во время дроновой атаки на Киев была повреждена многоэтажка в Дарницком районе. Патрульные полицейские показали, как оказывали помощь людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Так, на видео зафиксированы первые минуты после вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе столицы. На кадрах видно, как патрульная полиция оперативно прибывает на место обстрела и оказывает помощь пострадавшим.

"Несмотря на все угрозы, мы быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь людям. Инспекторы оказали помощь жителям многоэтажки, которые получили травмы, транспортировали раненых в скорые и эвакуировали людей в безопасные места, - говорится в сообщении.

Ночная атака, ставшая очередным актом российского террора, привела к ранениям мирных жителей, уничтожению квартир и повреждению припаркованных автомобилей. На месте продолжают работать спасатели, медики и все соответствующие службы.

Граждан снова призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия - это спасает жизни.

 

Обстрел РФ 28 июля

Напомним, Россия во время атаки в ночь на 28 июля направила ударные дроны на столицу Украины - Киев. В результате действий врага пострадали пять мирных жителей Дарницкого района, в том числе маленькая девочка.

В течение сегодняшнего обстрела войска РФ атаковали Украину 331-м средством воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 311 российских дронов и ракет.

Все о последствиях атаки этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

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