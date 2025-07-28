Полицейские показали видео первых минут после обстрела многоэтажки в Киеве

Так, на видео зафиксированы первые минуты после вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе столицы. На кадрах видно, как патрульная полиция оперативно прибывает на место обстрела и оказывает помощь пострадавшим.

"Несмотря на все угрозы, мы быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь людям. Инспекторы оказали помощь жителям многоэтажки, которые получили травмы, транспортировали раненых в скорые и эвакуировали людей в безопасные места, - говорится в сообщении.

Ночная атака, ставшая очередным актом российского террора, привела к ранениям мирных жителей, уничтожению квартир и повреждению припаркованных автомобилей. На месте продолжают работать спасатели, медики и все соответствующие службы.

Граждан снова призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия - это спасает жизни.