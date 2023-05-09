РФ подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса". Данилов высмеял самый короткий парад в Москве
Военный парад, проведенный в Москве по случаю 9 мая, стал самым коротким с 1941 года. В СНБО считают, что его так быстро закончили из-за страха чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о самом коротком военном параде. Мероприятие "победобесия" на "Красной площади" на Москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года", - написал он.
Данилов отметил, что проведенное мероприятие - это парад трусости и страха.
"Страх - главная причина, которая заставила кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору. Страх - это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, во время так называемого "парада Победы" российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине катастрофа и ее якобы "начала не Россия".
Парад открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.
Кроме того, в украинском МИД назвали участие ряда стран в параде в Москве аморальным шагом в отношении Украины.
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