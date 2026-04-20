Полицейские, которые сбежали от стрельбы в Киеве, получили подозрение

По его словам, решение приняли после совещания с прокурорами и анализа видео с места происшествия. Патрульный экипаж прибыл на вызов о стрельбе и застал на месте нескольких раненых, среди которых были ребенок, мужчина и женщина.

Как отметил генпрокурор, несмотря на наличие табельного оружия и законных оснований для его применения, правоохранители не остановили нападавшего и покинули место происшествия. В результате вооруженный мужчина смог беспрепятственно двигаться по улице и продолжать стрельбу по прохожим.

По официальным данным, в период с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве погибли шесть человек. Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший - количество жертв возросло до семи.

"Собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве из-за их действий во время террористического акта", - отметил Кравченко.

Действия полицейских квалифицированы по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало

Напомним, 19 апреля в сети появилось видео, на котором видно, как двое патрульных покидают место происшествия после звуков выстрелов. После этого министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести служебное расследование действий правоохранителей.

Впоследствии генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства.