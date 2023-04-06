Служба безопасности разоблачила 9 коллаборантов: среди них депутаты ОПЗЖ

В результате следственно-оперативных действий в четырех регионах Украины было сообщено о подозрении девяти коллаборационистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Служба безопасности продолжает системно привлекать к ответственности коллаборантов на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины", - заявили в СБУ.

Харьковская область

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали депутата Великобурлукского поселкового совета от запрещенной партии ОПЗЖ.

После захвата Купянского района женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом и затем присоединилась к местной оккупационной администрации. Там ее назначили помощницей местного гауляйтера.

По данным следствия, на этой "должности" коллаборантка помогала гауляйтеру вводить кремлевский режим на захваченной территории. Для этого депутат организовывала общее собрание местных жителей, во время которого людей агитировали поддержать захватчиков и присоединяться к их рядам.

Луганская область

В области была разоблачена организованная преступная группа, в которую входят 6 бывших должностных лиц местных подразделений Государственной казначейской службы Украины.

По данным службы безопасности, во время оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с россиянами и предложили свою помощь в войне против Украины.

Одной из них стала Светлана Бородина, которую враг назначил "директором казначейства ЛНР", а ее подельников - руководителями подчиненных "райуправлений".

Злоумышленники выполняли поручения Москвы по присоединению местных оккупационных органов к единой системе казначейства страны-агрессора.

Херсонская область

В Херсонской области: в суд направлены материалы относительно депутата-коллаборанта одного из райсоветов от ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в ходе стабилизационных мер в ноябре прошлого года. В период временной оккупации части региона злоумышленник согласился стать "оперуполномоченным отделения по борьбе с экономическими преступлениями" в составе оккупационного "ГУ МВД Херсонской области".

Оказавшись в новом "статусе", мужчина заставлял местных предпринимателей платить налоги в бюджет РФ, а в случае отказа угрожал заключением.

Донецкая область

В области задержали бывшего директора Краснолиманского городского спортивно-технического клуба.

После захвата Лимана злоумышленница добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный "сектор опеки управления труда и соцзащиты".

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках начатых уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

Трем фигурантам уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в Украине будут судить коллаборационную "верхушку" Снегиревки.

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