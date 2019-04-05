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Політолог розповів, з ким може об'єднатися Зеленський

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 14:40
Політолог розповів, з ким може об'єднатися Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також експерт розповів, з ким Зеленському категорично не можна об'єднуватися

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський може об'єднатися як з окремими політиками з нинішньої коаліції, так і колишніми регіоналами, такими як "Відродження" і "Воля народу". Таку думку в коментарі "Фокусу" висловив політолог Андрій Золотарьов.

Наголошується, що головне завдання Зеленського на найближчі 2 тижні - переконати електорат у тому, що він зуміє "зшити" країну, усунути бар'єри, які нинішня влада штучно створила і загострила за останні роки.

Крім того, Зеленському треба припинити поділ українців на "білих" і "червоних" - прихильників євроінтеграції та позаблокового статусу, адептів ПЦУ і УПЦ, тотальної українізації і розширення мовних прав нацменшин.

На думку журналістів, Зеленський дійсно може виступити в ролі об'єднувача країни.

"Тому йому пробачать союзи, як з окремими політиками з нинішньої коаліції, так і колишніми регіоналами, такими як "Відродження" і "Воля народу". А ось з ким Зеленському категорично не можна об'єднуватися, так це з відверто проросійськими політиками, а також з радикально налаштованими націоналістами", - сказав Золотарьов.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла вже всі протоколи окружних виборчих комісій, крім двох, таким чином результати першого туру виборів 2019 зможуть оголосити вже післязавтра.

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