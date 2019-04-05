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Политолог рассказал, с кем может объединиться Зеленский

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 14:40
Политолог рассказал, с кем может объединиться Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также эксперт рассказал, с кем Зеленскому категорически нельзя объединяться

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может объединиться как с отдельными политиками из нынешней коалиции, так и бывшими регионалами, такими как "Відродження" и "Воля народа". Такое мнение в комментарии "Фокусу" высказал политолог Андрей Золотарев.

Отмечается, что главная задача Зеленского на ближайшие 2 недели - убедить электорат в том, что он сумеет "сшить" страну, убрать барьеры, которые нынешняя власть искусственно создала и обострила за последние годы.

Кроме того, Зеленскому нужно прекратить деление украинцев на "белых" и "красных" - поклонников евроинтеграции и внеблокового статуса, адептов ПЦУ и УПЦ, тотальной украинизации и расширения языковых прав нацменьшинств.

По мнению журналистов, Зеленский действительно может выступить в роли объединителя страны.

"Поэтому ему простят союзы, как с отдельными политиками из нынешней коалиции, так и бывшими регионалами, такими как "Відродження" и "Воля народа". А вот с кем Зеленскому категорически нельзя объединяться, так это с откровенно пророссийскими политиками, а также с радикально настроенными националистами", - сказал Золотарев.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла уже все протоколы окружных избирательных комиссий, кроме двух, таким образом результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра.

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