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Политолог разъяснил, что означают угрозы Трампа в адрес стран НАТО

Вторник 13 февраля 2024 15:43
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Политолог разъяснил, что означают угрозы Трампа в адрес стран НАТО Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Фесенко

Угрозы бывшего президента США Дональда Трампа поощрять Россию к нападению на европейские страны НАТО являются неудачным и некорректным намеком.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Это неудачный и очень некорректный по форме и по сути намек на то, что, мол, если вы не хотите тратить деньги на оборону, то в случае нападения на вас это будут ваши проблемы. Скорее всего именно это он имел в виду, поскольку такое мнение неоднократно высказывал, когда был президентом", - подчеркнул Фесенко.

По его мнению, Трамп не собирается стимулировать нападение России на страны Европы.

Фесенко рассказал, что при обсуждении слов Трампа нужно помнить о том, что риторика - это одно, а практические действия - уже другие. Особенно это касается предвыборной риторики.

"До избрания он говорил о "российском Крыме". Когда стал президентом, мы увидели, что он не признал Крым российским. Думаю, советники ему быстро объяснили, почему так нельзя делать. Он говорил, что хочет найти взаимопонимание с Владимиром Путиным, пытался сделать это, но в конце концов вышло иначе", - напомнил политолог.

Сейчас же, как уточнил Фесенко, Трамп хвастается своей способностью завершить войну в Украине за 24 часа. Но все понимают, что это невозможно, даже если в случае переизбрания он захочет прекратить огонь.

"А если он будет готов на мир на российских условиях, то не согласится Украина и многие из наших европейских партнеров", - отметил политолог.

Заявление Трампа

Напомним, ранее Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявил, что не собирается защищать страны НАТО, которые "не платят по счетам".

Также он пригрозил, что даже поощрял бы Россию к нападению на такие государства.

Его заявление уже раскритиковал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Трамп несет угрозу для безопасности Соединенных Штатов.

Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.

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НАТО Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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