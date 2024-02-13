Політолог пояснив, що означають погрози Трампа на адресу країн НАТО

Загрози колишнього президента США Дональда Трампа заохочувати Росію до нападу на європейські країни НАТО є невдалим та некоректним натяком.

"Це невдалий і дуже некоректний за формою та по суті натяк на те, що, мовляв, якщо ви не хочете витрачати гроші на оборону, то у разі нападу на вас це будуть ваші проблеми. Швидше за все саме це він мав на увазі, бо таку думку неодноразово висловлював, коли був президентом", - наголосив Фесенко.

На його думку, Трамп не має наміру стимулювати напад Росії на країни Європи.

Фесенко розповів, що під час обговорення слів Трампа потрібно пам'ятати про те, що риторика - це одне, а практичні дії - вже інші. Особливо це стосується передвиборної риторики.

"До обрання він говорив про "російський Крим". Коли став президентом, ми побачили, що він не визнав Крим російським. Думаю, радники йому швидко пояснили, чому так не можна робити. Він говорив, що хоче знайти порозуміння з Володимиром Путіним, намагався зробити це, але зрештою сталося інакше", - нагадав політолог.

Нині ж, як уточнив Фесенко, Трамп хвалиться своєю здатністю завершити війну в Україні за 24 години. Але всі розуміють, що це неможливо, навіть якщо у разі переобрання він захоче припинити вогонь.

"А якщо він буде готовий на мир на російських умовах, то не погодиться Україна і багато наших європейських партнерів", - зазначив політолог.

Заява Трампа

Нагадаємо, раніше Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що не збирається захищати країни НАТО, які "не платять за рахунками".

Також він погрожував, що навіть заохочував би Росію до нападу на такі держави.

Його заяву вже розкритикував президент США Джо Байден. Він наголосив, що Трамп несе загрозу для безпеки Сполучених Штатів.

Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.