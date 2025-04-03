Политолог объяснил, как трамповские пошлины повлияют на Украину

"При этом урагане мы меньше всего будем затронутыми. Потому что 10% - это базовая ставка, которая введена по всем. То есть просто "общий уровень воды поднялся" для всех одинаково и мы в равных условиях с другими, наши производители, не в худших (условиях - ред.). А если взять целый ряд других стран, то оказывается, что мы стали еще в лучших. Потому что те страны, которые имели лучшие условия, чем Украина сейчас имеют худшие", - рассказал политолог.

Он отметил, что для Евросоюза было введено 20% Это интересно тем, что, например, Венгрия имеет 20% пошлин, а Украина 10%. В этом случае украинский бизнес находится в лучшем положении.

Интересно и то, что Израиль получил 17% пошлин при том, что днями перед этим либерализовал свои пошлины для США, рассчитывая на то, что они не попадут под решение Трампа. Однако этого не произошло, и Израиль получил не базовую ставку, а значительно более высокий процент. Хотя большая часть соседей Израиля, которым они противостоят и которые не являются стратегическими союзниками США, получили 10% ставку.

"Интересно, что больше всего сейчас Трамп бьет по своим. Как говорят в русской поговорке, "бей своих, чтобы чужие боялись". Он действует чисто по российскому принципу. Молдова несчастная получила 31%. С какой стати вообще не понятно, тоже мне "самая большая угроза" для финансовой стабильности США. Хотя у Трампа позиционируют, что 10% получили все по умолчанию, а повышенные пошлины - это те страны, которые больше всего "несправедливо себя вели по отношению к США".", - отметил Саакян.

Он обратил внимание, что в списке есть несколько стран, которые также непонятно по каким причинам получили такие пошлины. При этом разница между Молдовой и Китаем 3%, ведь Китай получил 34%.

"Так вот, вся эта ситуация, конечно, она ударит по всем, но при этом по нам ударит меньше всего, и в отношении других еще меньше. Поэтому можем оказаться вместе с Турцией, Британией, там 5 или 6 стран, которые фактически оказались в этой ситуации 10% из Европы из партнеров США, если не брать Азию, Арабский мир, то в Европе может начаться конкуренция перетекания бизнесов, юридических адресов", - рассказал он.

Речь о том, что, например компания, зарегистрированная в Молдове при экспорте в США получает 31% пошлины, а если она зарегистрирована 50 километров севернее, условно в Одесской области или в Черновцах, эта же компания будет получать 10% пошлин при экспорте в США.

"Поэтому здесь может создаться очень интересная ситуация, когда мы стоим по отношению к Соединенным Штатам такими чуть ли не свободными экономическими зонами с 10% обременения", - заявил политолог.