Из политиков в журналисты. Джонсон после увольнения из парламента нашел новую работу

Почему Джонсон ушел из парламента

Бывший премьер-министр Британии ушел в отставку с должности депутата парламента из-за отчета комитета по делу Partygate.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвинил экс-премьера в том, что он знал о вечеринках во время локдауна через ковид на Даунинг-стрит и умышленно вводил парламент в заблуждение. Борис Джонсон считает, что авторы отчета по делу не предоставили никаких доказательств этому.

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