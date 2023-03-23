ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Политика геноцида. Подоляк рассказал, как россияне издевались над похищенными детьми

Новина українською →
Киев, Четверг 23 марта 2023 19:34
Политика геноцида. Подоляк рассказал, как россияне издевались над похищенными детьми Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты били и угрожали детям, которых депортировали из Украины. Это прямые признаки политики геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Депортированные дети, которых удалось вернуть в Украину, говорят, что им угрожали изоляцией, интернатом, били палками, а за слова "Слава Украине!" забирали в неизвестном направлении. Им говорили, что от них отказались родители и теперь они "дети России". Если это не политика геноцида, то что?", - написал Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не обнаружила признаков геноцида украинцев со стороны россиян.

Также мы писали, что сегодня, 23 марта, Украина вернула с оккупированных территорий двух детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента діти Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая