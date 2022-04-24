Політик керівної партії Німеччини заявив про сумнів щодо злочинів Росії в Україні

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель відреагував на критику посла України в Німеччині Андрія Мельника щодо позиції країни. Поставив під сумнів звірства Росії на території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Der Westen .

Гайзель заявив про сумнів у тому, що Росія намагається знищити українців "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Також він відзначив, що, нібито, не можна вірити риториці жертви війні.

Попри те, що Україну покинули 5 млн цивільних, колишній мер Дюссельдорфа також сумнівається й в масштабах руйнування.

"Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?", - заявив

Зокрема, 410 вбитих цивільних у Бучі, на його думку, недостатньо висока цифра, аби називати це геноцидом.

"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному яру, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - зазначає політик.

Заява політика вже викликала реакцію серед його колег. Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував його слова та зазначив, що його слова не відповідають статусу колишнього мера Дюссельдорфа.