Політик керівної партії Німеччини заявив про сумнів щодо злочинів Росії в Україні
Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель відреагував на критику посла України в Німеччині Андрія Мельника щодо позиції країни. Поставив під сумнів звірства Росії на території нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Der Westen.
Гайзель заявив про сумнів у тому, що Росія намагається знищити українців "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Також він відзначив, що, нібито, не можна вірити риториці жертви війні.
Попри те, що Україну покинули 5 млн цивільних, колишній мер Дюссельдорфа також сумнівається й в масштабах руйнування.
"Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?", - заявив
Зокрема, 410 вбитих цивільних у Бучі, на його думку, недостатньо висока цифра, аби називати це геноцидом.
"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному яру, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - зазначає політик.
Заява політика вже викликала реакцію серед його колег. Політик опозиційного ХДС Рупрехт Поленц розкритикував його слова та зазначив, що його слова не відповідають статусу колишнього мера Дюссельдорфа.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Мельник розкритикував уряд ФРН через її позицію під час війни Росії проти України.
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