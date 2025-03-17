Politico писало, что Украина может ослабить санкции против РФ: в ЦПД заявили о манипуляциях

СМИ искажают информацию о якобы готовности Украины ослабить санкции против России в рамках мирного соглашения. На самом деле Киев не поддерживает снятие санкций и считает их ключевым рычагом давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Как отмечают в ЦПД, они верифицировали информацию у уполномоченного президента Украины по вопросам санкций Владислава Власюка относительно его слов о санкциях в отношении России. По его словам, на самом деле по состоянию на сегодня Украина не поддерживает снятие санкций с России.

"К сожалению, манипулятивные заголовки читают чаще, чем само содержание. Санкции имеют четкую цель - если она достигнута, их могут пересмотреть. Но говорить об отмене рано: сначала шаги от России. В будущем это станет темой обсуждений, а пока санкции - ключевой рычаг давления", - заявил Власюк.

Что предшествовало

Сегодня издание Politico, со ссылкой на Власюка писало, что Украина якобы готова рассмотреть возможность ослабления санкций против России в случае заключения мирного соглашения. Однако по его словам, санкции должны оставаться рычагом для принуждения России к реальным шагам для прекращения войны.

Санкции против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ряд стран ввели санкции против России, которые были направлены на изоляцию РФ и ослабление ее экономического и военного потенциала.

Недавно мы писали о том, что в ЕС уже работает над 17-м пакетом санкций против России. Министры иностранных дел обсудили ссылки военной помощи для Украины.