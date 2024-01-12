Politico узнало, как Байден принял решение об атаке хуситов

Издание отмечает, что первые шаги по военному ответу начали обсуждаться еще 1 января. Тогда Байден все еще находился в отпуске на Сент-Круа, общался со своей командой по национальной безопасности в первое утро 2024 года и был готов обсуждать возможность применения силы.

Администрация Байдена работала сразу на два фронта. На дипломатическом уровне Байден приказал активнее добиться резолюции ООН, на военном - Пентагон должен был разработать варианты ответного удара по хуситам.

То, что США больше недели ждали, чтобы нанести силовой удар, свидетельствует о желании Байдена разрешать конфликты на дипломатическом уровне и избегать втягивания США в новую войну на Ближнем Востоке.

Источники Politico отмечают, что первые варианты военных атак были разработаны в США еще в первую неделю декабря. Но тогда чиновники администрации Байдена согласились, что еще не время для ударов. В Вашингтоне были волнения, что удары по хуситам, которых поддерживает Иран, спровоцирует Тегеран, а война Израиля и ХАМАС рискует перерасти в региональный конфликт.

Как сообщает издание, во время встречи 1 января Байден поручил своей команде обнародовать последнее предупреждение вместе с международными партнерами, прежде чем начать военные действия. 3 января США и другие 13 стран опубликовали заявление, в котором предупредили, что хуситы ощутят "последствия" в случае продолжения атак на коммерческие суда.

Во вторник, 9 января, йеменские хуситы совершили самую большую атаку, что и стало переломным моментом. Тогда Байден снова получил военные варианты действий и решил, что пришло время для ответа. Он поручил главе Пентагона Ллойду Остину, который находится в больнице, заняться организацией.

Politico добавляет, что после атаки представители США заявили, что хотя они еще не видели ответа хуситов, они готовы к таким событиям.

Атаки хуситов на суда в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. На этой неделе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

Этой ночью США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.