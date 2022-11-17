"Политический заказ". В России обиделись на приговор суда Гааги по делу о MH17

Российская Федерация ожидаемо обиделась из-за приговора окружного суда Гааги по авиакатастрофе МН17. Заявила о якобы "политическом заказе".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
Как отмечает Министерство иностранных дел России, решение суда о причастности России к авиакатастрофе "свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ".
"Несмотря на то, что наша страна не является стороной этого процесса, голландская прокуратура всячески пыталась представить дело по-другому", - добавляет МИД.
В то же время Россия обвинила голландский суд в якобы нарушении "принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре" и заявила о "серьезном репутационном ударе по всей судебной системе Нидерландов".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд Гааги заявил о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу об авиакатастрофе МН17. После вынесения приговора Россия отказалась выдавать Нидерландам двух осужденных - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.
РБК-Украина раскрывало все подробности судебного процесса.
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