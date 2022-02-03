Немає політичної волі. Кулеба пояснив відмову США і ЄС від превентивних санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив відмову США і ЄС ввести превентивні санкції проти Росії. За його словами, у Вашингтона і Брюсселя відсутня політична воля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".
"Чи є вже зараз підстави застосувати до Росії санкції? Бувши. Наприклад, це можна зробити за паспортизацію. Є за що санкціонувати. Чи є політична воля в США і ЄС застосовувати на цьому етапі санкції? Поки її немає", - сказав Кулеба.
При цьому глава МЗС зазначив, що у США вже з'являються політики, які розуміють необхідність надіслати Росії не просто словесні сигнали.
"Ми пройшли цю фазу, ми маємо перейти до конкретики. Я зараз прискорюю наших союзників у ЄС, щоб консенсус навколо санкційного пакета будувався", - додав міністр.
Нагадаємо, напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі припустилася можливості запровадження проти Росії превентивних санкцій.
Зазначимо, сенатори республіканської та демократичної партій США близькі до укладання угоди про законопроєкт щодо санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України.