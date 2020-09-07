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Політичного притулку у Польщі після виборів президента Білорусі попросили 100 опозиціонерів

Варшава, Понеділок 07 вересня 2020 02:12
Політичного притулку у Польщі після виборів президента Білорусі попросили 100 опозиціонерів
Фото: Сергій Дилевський і Ковалькова Ольга (facebook.com/KavalkovaVolya)
Автор: Инна Собора

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що уже понад 100 білоруських опозиціонерів попросили політичного притулку у Польщі. Він додав, що уряд країни готовий допомагати всім, кого вишлють з Білорусі за опозиційну діяльність.

Про це пише "Польське радіо".

Дворчик зазначив, що Польща хоче, щоб Білорусь була вільною, суверенною і незалежною, щоб кожен міг вільно висловлювати свої переконання.

"Поки білоруси не зможуть вільно, без обмежень говорити про свої погляди, переконання, кожна особа, яка зазнала політичних репресій у Білорусі, може розраховувати на допомогу та захист польської держави. Таких осіб, які зголосилися після виборів, уже понад 100. Вони хочуть залишитися на території Республіки Польща, тому що побоюються за своє здоров’я, за своє життя", - сказав Дворчик.

Також повідомляється, що на 9 вересня заплановано зустріч прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького з лідеркою білоруської опозиції Святланою Тихановською. Метою є обговорення нинішньої ситуації в Білорусі

Нагадаємо, члена білоруської координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову, яку в серпні заарештували, в ніч на 5 вересня силоміць вивезли до кордону з Польщею та випустили у нейтральній смузі.

Раніше проти координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

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