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"Політичний труп". У Зеленського про ідею Кремля "запустити" Януковича проти України

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Україна, Середа 02 березня 2022 17:09
"Політичний труп". У Зеленського про ідею Кремля "запустити" Януковича проти України Екс-президент України Віктор Янукович (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )
Автор: Сергій Щербина

За повідомленнями ЗМІ, Віктора Януковича привезли до Білорусі, де Кремль нібито готується визнати його "президентом України". Це демонструє тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він уточнив, що об'єктивної аналітики у агресора ніколи не було, він зовсім не розуміє, що з себе представляє Україна в нинішні часи. За цим слідують вбивчі рішення, на кшталт пропагандистських розповідей про "масову зустріч російських танків квітами".

"Насправді ж, ніяких, навіть одиничних "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників", - уточнив Подоляк.

Через ті ж проблеми з розумінням України, за його словами, російські еліти вважають, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів.

У контексті якихось планів по "поверненню Януковича", у Зеленського нагадали, що ця людина - абсолютний "політичний труп" і "давній аутсайдер з токсичною репутацією".

Радник глави ОП впевнений, що навіть згадка його прізвища в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір. До когорти "повністю негативних персонажів з мінусовою репутацією" він також відніс Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти планують влаштувати масову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Перший етап їх плану - влаштувати перебої зв'язку. Після цього були обстріляні вузли зв'язку та телевежі в різних містах України, в тому числі і в Києві. Загинули мирні жителі.

Наступним етапом глава Міноборони назвав фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво нібито погодилося на капітуляцію. Поширюватимуть нібито підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.

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