"Політичний труп". У Зеленського про ідею Кремля "запустити" Януковича проти України
За повідомленнями ЗМІ, Віктора Януковича привезли до Білорусі, де Кремль нібито готується визнати його "президентом України". Це демонструє тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Він уточнив, що об'єктивної аналітики у агресора ніколи не було, він зовсім не розуміє, що з себе представляє Україна в нинішні часи. За цим слідують вбивчі рішення, на кшталт пропагандистських розповідей про "масову зустріч російських танків квітами".
"Насправді ж, ніяких, навіть одиничних "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників", - уточнив Подоляк.
Через ті ж проблеми з розумінням України, за його словами, російські еліти вважають, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів.
У контексті якихось планів по "поверненню Януковича", у Зеленського нагадали, що ця людина - абсолютний "політичний труп" і "давній аутсайдер з токсичною репутацією".
Радник глави ОП впевнений, що навіть згадка його прізвища в контексті подій, що відбуваються, звучить зухвало і спровокує тільки ще більший опір. До когорти "повністю негативних персонажів з мінусовою репутацією" він також відніс Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти планують влаштувати масову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Перший етап їх плану - влаштувати перебої зв'язку. Після цього були обстріляні вузли зв'язку та телевежі в різних містах України, в тому числі і в Києві. Загинули мирні жителі.
Наступним етапом глава Міноборони назвав фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво нібито погодилося на капітуляцію. Поширюватимуть нібито підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.