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"Политический труп". У Зеленского об идее Кремля "запустить" Януковича против Украины

Новина українською →
Украина, Среда 02 марта 2022 17:09
"Политический труп". У Зеленского об идее Кремля "запустить" Януковича против Украины Экс-президент Украины Виктор Янукович (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

По сообщениям СМИ, Виктора Януковича привезли в Беларусь, где Кремль якобы готовится признать его "президентом Украины". Это демонстрирует тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он уточнил, что объективной аналитики у агрессора никогда не было, он совсем не понимает, что из себя представляет Украина в нынешние времена. За этим следуют убийственные решения, по типу пропагандистских рассказов о "массовой встрече российских танков цветами".

"На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков", - уточнил Подоляк.

Из-за тех же проблем с пониманием Украины, по его словам, российские элиты считают, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов.

В контексте каких-то планов по "возвращению Януковича", у Зеленского напомнили, что этот человек - абсолютный "политический труп" и "давний аутсайдер с токсичной репутацией".

Советник главы ОП уверен, что даже упоминание его фамилии в контексте происходящих событий звучит вызывающе и спровоцирует только еще большее сопротивление. К когорте "полностью отрицательных персонажей с минусовой репутацией" он также отнес Виктора Медведчука и Евгений Мураева.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты планируют устроить массовую информационно-психологическую операцию (ИПСО). Первый этап их плана - устроить перебои связи. После этого были обстреляны узлы связи и телебашни в разных городах Украины, в том числе и в Киеве. Погибли мирные жители.

Следующим этапом глава Минобороны назвал фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. Будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированы фейковые видеоролики.

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