"Политический труп". У Зеленского об идее Кремля "запустить" Януковича против Украины

По сообщениям СМИ, Виктора Януковича привезли в Беларусь , где Кремль якобы готовится признать его "президентом Украины". Это демонстрирует тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине.

Он уточнил, что объективной аналитики у агрессора никогда не было, он совсем не понимает, что из себя представляет Украина в нынешние времена. За этим следуют убийственные решения, по типу пропагандистских рассказов о "массовой встрече российских танков цветами".

"На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет - только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков", - уточнил Подоляк.

Из-за тех же проблем с пониманием Украины, по его словам, российские элиты считают, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов.

В контексте каких-то планов по "возвращению Януковича", у Зеленского напомнили, что этот человек - абсолютный "политический труп" и "давний аутсайдер с токсичной репутацией".

Советник главы ОП уверен, что даже упоминание его фамилии в контексте происходящих событий звучит вызывающе и спровоцирует только еще большее сопротивление. К когорте "полностью отрицательных персонажей с минусовой репутацией" он также отнес Виктора Медведчука и Евгений Мураева.