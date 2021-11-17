Політичні рішення щодо боргу перед ДТЕК за "зелену" енергію погіршить ставлення інвесторів до України, - Dragon Capital

Політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт інвестиційної компанії Dragon Capital.

"Ці події дуже негативні для сектора, оскільки таке політично мотивоване втручання у перерозподіл надходжень від зелених облігацій загрожує підірвати довіру до уряду серед інвесторів та перешкоджати новим інвестиціям у проекти відновлюваної енергетики", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують на ризик політичного рішення використовувати кошти ДТЕК ВДЕ на фінансування НАЕК "Енергоатом", що буде прямим порушенням умов залучення боргу.

"Найбільш відчутним безпосереднім наслідком є ​​те, що частина заборгованості перед відновлюваними джерелами може залишитися неоплаченою, зокрема, залишивши ДТЕК ВІЕ без усіх або частини зі 115 млн євро, які він мав отримати. Ми очікуємо негативної реакції ринку і, як наслідок, тиску на облігації "Укренерго" та ДТЕК", - йдеться у звіті.