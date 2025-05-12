"Полесье" отправило в отставку главного тренера Имада Ашура

"Футбольный клуб "Полесье" официально сообщает о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Имадом Ашуром и его тренерским штабом.

События, произошедшие сегодня в клубе, стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.

До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

ФК "Полесье" благодарит Имада Ашура и его команду за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере", - говорится в официальном заявлении.

37-летний специалист возглавил житомирскую команду в мае 2024 года. Под его руководством коллектив провел 33 матча, в которых одержал 13 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. После 28-ми туров текущего сезона УПЛ "Полесье" с 44-мя очками находится на пятой строчке. Команда борется за четвертую строчку, что дает право на выход в еврокубки сезона-2025/26.

Также "Полесье" дошло до полуфинала Кубка Украины, где в домашней встрече уступило донецкому "Шахтеру" - 0:1 (в дополнительное время).

Летом прошлого года житомирцы под руководством Ашура дебютировали в Лиге конференций, где во втором квалификационном раунде уступили словенской "Олимпии" - 1:2 и 0:2.