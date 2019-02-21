На полігоні у Київській області стався вибух, є постраждалі

Військових госпіталізували

На полигоне в Киевской области травмировались двое военнослужащих срочной службы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

Военных госпитализировали.

"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - отмечается в сообщении.

Указано, что предварительные причины взрыва - личное нарушения мер безопасности. По факту назначено служебное расследование.

"Предварительные причины чрезвычайного происшествия - личное нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование. Хотим еще раз призвать не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах. Это несет опасность!" - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на Ровенском общевоенном полигоне в ноябре 2018 года произошел взрыв, в результате которого ранения получил один военный.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2018-го в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе взорвался миномет "Молот", в результате чего пострадали трое военных.

Добавим, в июле прошлого года разрыв миномета на военном полигоне произошел в Ровенской области. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения.