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NASA приєдналося до створення приватної космічної станції: як вона виглядатиме

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Четвер 02 грудня 2021 23:32
NASA приєдналося до створення приватної космічної станції: як вона виглядатиме Фото: Orbital Reef (twitter.com/OrbitalReef)
Автор: Анна Полисученко

NASA приєдналося до створення приватної космічної станції. Компанія Orbital Reef, очолювана партнерами Blue Origin і Sierra Space, сьогодні була обрана NASA для підписання фінансованої угоди щодо співпраці в розробці комерційної космічної станції на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orbital Reef.

Програма NASA з розвитку комерційних станцій спрямована на дослідницьку діяльність, допомагаючи стимулювати зростання космічної економіки. Команда Orbital Reef включає Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions та Університет штату Арізона.

"Ми раді, що NASA підтримує розробку Orbital Reef - революційний підхід до того, щоб зробити орбіту Землі більш доступною для різних клієнтів і галузей", - сказав Брент Шервуд, старший віце-президент з передових програм розробки Blue Origin.

Він повідомив, що крім задоволення потреб партнерів МКС, бізнес-парк змішаного використання космічного простору Orbital Reef буде пропонувати знижені витрати і складність, послуги "під ключ", а також надихаючу космічну архітектуру для підтримки будь-якого бізнесу.

"Ніхто не знає, як будуть розвиватися ринки комерційних станцій на низькій навколоземній орбіті, але ми маємо намір з'ясувати", - додав він.NASA приєдналося до створення приватної космічної станції: як вона виглядатиме

Раніше ми писали, що Blue Origin і Sierra Space також планують створити космічну станцію.

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