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За півдня бойовики 16 раз обстріляли позиції ООС: використовували важке озброєння

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 14:04
За півдня бойовики 16 раз обстріляли позиції ООС: використовували важке озброєння
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Поранення отримав один український військовий поблизу Оріхового

На Донбасі з початку доби, 20 червня, збройні формування Російської Федерації вже 16 раз порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони.

Відзначається, що в більшості випадків бойовики використовували заборонену мінськими угодами важке озброєння.

Зокрема, вранці на Донецькому напрямку супротивник двічі обстріляв позиції операції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки і один раз біля Павлополя з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики скоїли одразу 13 обстрілу в період з 5:00 до 6:30 по позиціях українських військових поблизу Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки, Троїцького, Шум і Попасної. Використовували важке озброєння, включаючи 152мм і 122мм артилерійські системи і міномети 120-го і 82-го калібрів.

"За наявною інформацією, під час артилерійського і мінометного обстрілу наших позицій біля населених пунктів Оріхове, один український воїн отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - повідомили в Міноборони.

У відповідь українські військові застосували наявне озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС, при цьому двоє українських військових отримали поранення в результаті підриву на міні.

Також РБК-Україна писало, що днями бойовики обстріляли житловий сектор поблизу Авдіївки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
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