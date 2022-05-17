За півгодини 70 вибухів: Сумську область продовжують обстрілювати з Росії

Сьогодні, 17 травня російські війська зі своєї території вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Лише за півгодини в напрямку села Бояро-Лежачів було зафіксовано 70 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

"Сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку РФ в районі Есмані. З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території РФ", - йдеться в повідомленні.

Після чого, близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Відомо, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, вчора впродовж дня сталося 6 обстрілів з території Росії прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. На одній позиції обстріли тривали понад дві години.

Додамо, прикордонники вчора зранку зупинили російських диверсантів у Сумській області. Ворожі сили для прикриття ДРГ відкрили вогонь по прикордонній території України.

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