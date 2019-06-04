У замаху на Гандзюк всі 5 обвинувачених визнали провину

У справі вбивства громадського активістки та радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк усі обвинувачені визнли свою провину. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, зазначається, що усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на Гандзюк пішли на угоду зі слідством про визнання винуватості. Про це було заявлено у понеділок, 3 червня, під час розгляду справи на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області.

Як зазначила сторона обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених до участі в замаху. Це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський та Віктор Горбунов,

"Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачення звернулось до суду з проханням засудити обвинувачених до наступних термінів позбавлення волі: Торбіна до 6,5 років, Грабчука - до 6 років, Вишневського та Васяновича - до 4 років, Горбунова - до 3 років.

"Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання заплановане на 6 червня", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

У засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області взяли участь двоє прокурорів, потерпілий - батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Сергій Торбіна та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Додамо, нещодавно у Шевченківському районному суді міста Києва пом'якшили запобіжний захід підозрюваному в замовленні нападу на Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру. Головуюча суддя Тетяна Притула прийняла рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак, дозволила Мангеру пересуваться у межах Херсонської області без дозволу слідства.