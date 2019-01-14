Поліція розслідує напад на заступника гендиректора "Харківобленерго"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даним фактом відкрито справу за статтею "замах на вбивство"

У Харкові поліція розслідує напад на 43-річного мешканця Харкова, який стався у Немишлянському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, 12 січня невідомі в масках напали на чоловіка та нанесли йому ножові поранення. Постраждалого госпіталізували з ножовими пораненнями живота та грудної клітини. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України, поліція розшукує зловмисників.

"О 16:00 біля дверей власної квартири на потерпілого напали двоє невідомих в масках. Вони нанесли йому кілька ударів ножем по тулубу та чимось по голові, після чого втекли через пожежний вихід", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, невідомі напали на заступника генерального директора з економіки та інвестицій АТ "Харківобленерго" Дмитра Ісаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) невідомі побили місцевого депутата Вадима Мірзояна. Поліція відкрила справу за статтею "замах на вбивство".