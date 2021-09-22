Замах на Шефіра: до оперативних заходів підключили СБУ

Службу безпеки України підключили до оперативних заходів у справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. СБУ спільно з Нацполіцією та Управлінням держохорони з'ясовує всі обставини події.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
"СБУ спільно з Національною поліцією і УДО, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший хід - будемо інформувати додатково", - повідомив речник СБУ.
Нагадаємо, під Києвом невідомі обстріляли машину Сергія Шефіра. Перший помічник президента в результаті інциденту не постраждав.
Пізніше в поліції повідомили деякі подробиці інциденту.