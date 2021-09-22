RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Замах на Шефіра: до оперативних заходів підключили СБУ

Автор: Владислав Красінський

Службу безпеки України підключили до оперативних заходів у справі про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. СБУ спільно з Нацполіцією та Управлінням держохорони з'ясовує всі обставини події.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ спільно з Національною поліцією і УДО, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки. Про подальший хід - будемо інформувати додатково", - повідомив речник СБУ.

Нагадаємо, під Києвом невідомі обстріляли машину Сергія Шефіра. Перший помічник президента в результаті інциденту не постраждав.

Пізніше в поліції повідомили деякі подробиці інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Шефір