Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні

Чоловік, якого підозрювали в замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту, помер у лікарні. При цьому підозрюваного охороняли служби безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після того, як нападник спробував вдарити Гойту ножем під час молитви в мечеті в Бамако,
травні затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.
Нагадаємо, що замах на Гойту стався в мечеті під час молитви. На нього намагалися напасти двоє чоловіків, але він не постраждав.
Раніше повідомлялося, що у Малі суд призначив тимчасового президента Ассімі Гойту, який очолював хунту після перевороту.