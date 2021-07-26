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Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні

Автор: Наталья Скороход

Чоловік, якого підозрювали в замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту, помер у лікарні. При цьому підозрюваного охороняли служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після того, як нападник спробував вдарити Гойту ножем під час молитви в мечеті в Бамако,

травні затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.

Нагадаємо, що замах на Гойту стався в мечеті під час молитви. На нього намагалися напасти двоє чоловіків, але він не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Малі суд призначив тимчасового президента Ассімі Гойту, який очолював хунту після перевороту.

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Мали