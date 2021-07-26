Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице

Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту , скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.

После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако,

Напомним, что покушение на Гойту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Мали суд назначил временного президента Ассими Гойту, который возглавлял хунту после переворота.