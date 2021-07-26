UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице

Автор: Наталья Скороход

Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако,

мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.

Напомним, что покушение на Гойту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Мали суд назначил временного президента Ассими Гойту, который возглавлял хунту после переворота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мали