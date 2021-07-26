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Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні

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Малі, Понеділок 26 липня 2021 06:16
Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні Фото:: тимчасовий президент Малі Асимі Гоїта (flickr.by/Boub's Sidibé)
Автор: Наталья Скороход

Чоловік, якого підозрювали в замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту, помер у лікарні. При цьому підозрюваного охороняли служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після того, як нападник спробував вдарити Гойту ножем під час молитви в мечеті в Бамако, служби безпеки кинули чоловіка в кузов військового пікапа.

"В ході слідства ... стан його здоров'я погіршився", - йдеться в заяві уряду.

Також повідомляється, що підозрюваного доставили в лікарню, де він помер.

Ведеться розслідування щодо встановлення причини смерті.

Зазначимо, що Гойта став президентом після військового перевороту. Він з військовими повалив президента Ібрагіма Бубакара Кейта в серпні 2020 року. Після в травні затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.

Нагадаємо, що замах на Гойту стався в мечеті під час молитви. На нього намагалися напасти двоє чоловіків, але він не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у Малі суд призначив тимчасового президента Ассімі Гойту, який очолював хунту після перевороту.

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