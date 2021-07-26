Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні
Чоловік, якого підозрювали в замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту, помер у лікарні. При цьому підозрюваного охороняли служби безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після того, як нападник спробував вдарити Гойту ножем під час молитви в мечеті в Бамако, служби безпеки кинули чоловіка в кузов військового пікапа.
"В ході слідства ... стан його здоров'я погіршився", - йдеться в заяві уряду.
Також повідомляється, що підозрюваного доставили в лікарню, де він помер.
Ведеться розслідування щодо встановлення причини смерті.
Зазначимо, що Гойта став президентом після військового перевороту. Він з військовими повалив президента Ібрагіма Бубакара Кейта в серпні 2020 року. Після в травні затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.
Нагадаємо, що замах на Гойту стався в мечеті під час молитви. На нього намагалися напасти двоє чоловіків, але він не постраждав.
Раніше повідомлялося, що у Малі суд призначив тимчасового президента Ассімі Гойту, який очолював хунту після перевороту.