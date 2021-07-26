Замах на президента Малі: обвинувачений помер під вартою в лікарні

Чоловік, якого підозрювали в замаху на тимчасового президента Малі Ассімі Гойту , помер у лікарні. При цьому підозрюваного охороняли служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після того, як нападник спробував вдарити Гойту ножем під час молитви в мечеті в Бамако, служби безпеки кинули чоловіка в кузов військового пікапа.

"В ході слідства ... стан його здоров'я погіршився", - йдеться в заяві уряду.

Також повідомляється, що підозрюваного доставили в лікарню, де він помер.

Ведеться розслідування щодо встановлення причини смерті.