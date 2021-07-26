Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице

Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту , скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.

"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.

Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.

Ведется расследование по установлению причины смерти.