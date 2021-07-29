RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Замах на добровольця АТО. До суду направили звинувачення проти співробітника ФСБ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) направила до суду обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ у справі про замах на добровольця АТО. Він підозрюється в організації цього злочину в змові з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітник ФСБ звинувачується в тому, що в 2019-2020 роках він діяв як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим. Вони готували замах на добровольця АТО (антитерористичної операції) Адама Осмаєва.

В СБУ нагадали, що в квітні 2020 року в ході багатоетапної спецоперації з викриття Шайтанова була зібрана вичерпна доказова база його співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно Шайтанова у скоєнні злочинів, передбачених п'ятьма статтями КК України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);
  • ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині);
  • ч. 3 ст. 258 (створення терористичної групи або терористичної організації);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадавши, Шайтанова затримали у квітні 2020 року. За даними слідства, він є агентом російської ФСБ, а підготовка злочинів підтверджується відеозаписами.

Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, в МВС також заявляли, що той готував замах ще й на міністра Арсена Авакова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниФСБСуд