Покупки при обстрелах: как адаптировались жители Харькова, Киева, Одессы и Львова

Воздушные тревоги, обстрелы и недоступность магазинов влияют на то, где, когда и как покупают украинцы товары. При этом в разных городах люди по-разному приспособились к жизни в условиях постоянной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Gradus.

Исследователи отмечают, что сами украинцы часто говорят о привыкании к воздушным тревогам и считают, что ситуация с безопасностью почти не влияет на их покупки. Однако фактическое поведение свидетельствует о другом.

Опасность определяет, куда люди идут за покупками, когда откладывают их, в каких случаях выбирают доставку и от каких товаров могут отказаться.

Как изменились покупатели в разных городах

Исследователи выделили четыре модели поведения в зависимости от того, насколько потребители в разных городах адаптировались к длительной опасности.

В Киеве сейчас наблюдается "острая реакция". На фоне усиления атак люди сменяют привычные маршруты, переносят покупки и чаще рассматривают доставку. Таким образом, изменения ситуации с безопасностью оказывают непосредственное влияние на решения покупателей.

В Одессе, Днепре и Николаеве исследователи зафиксировали "адаптацию с гибкостью". Новые привычки здесь уже сформировались, но остаются подвижными: тревога, обстрел, пожар или недоступность магазина могут заставить человека быстро изменить маршрут или способ покупки.

Во Львове сформировалась "стабильная практика". Ситуация с безопасностью меньше влияет на обычные покупки, а при выборе магазина важнее остаются его расположение, привычный маршрут и ассортимент.

Больше всего к жизни в условиях постоянной опасности, по выводам исследователей, адаптировались покупатели в Харькове. Длительный опыт жизни под угрозой сформировал здесь новые правила поведения, которые уже стали автоматическими. Люди чаще покупают товары поближе к дому, часть крупных торговых форматов выпала из привычных маршрутов, а роль локальных сетей выросла.

Четыре модели поведения украинцев во время тревог (инфографика Gradus)

В дни усиленных обстрелов харьковчане также отказываются от части импульсивных покупок: берут необходимое и пытаются поскорее вернуться домой.

"Люди говорят, что ситуация с безопасностью уже не влияет на их покупки, но само влияние никуда не исчезло. Просто новые маршруты, выбор магазинов и правила поведения стали автоматическими", - пояснила основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк.

По ее словам, Харьков может показывать сценарий, по которому со временем будет меняться поведение покупателей в других городах, где процесс адаптации продолжается.

Как украинцы ведут себя во время тревоги

Реакция на опасность также зависит от того, как человек привык делать покупки.

Потребители, которые преимущественно покупают онлайн, во время воздушной тревоги чаще заказывают товары домой. Те, кто предпочитает физические магазины, чаще пережидают опасность или откладывают покупку.

Отличается поведение и тогда, когда нужного товара нет в магазине. Online-first покупатели прежде всего пытаются найти его онлайн в той же сети, тогда как offline-first скорее отправятся в другой магазин или на рынок.

Как покупают украинцы во время тревог? (инфографика Gradus)

Украинцы начали покупать "про запас"

Условия войны сформировали и новые сценарии покупок. Один из них исследователи называют "найти и запастись, пока есть". Из-за риска перебоев со снабжением или исчезновения определенного товара люди могут покупать его в большем количестве.

Еще один сценарий - "доступно во время тревоги". В таком случае предпочтение получает магазин или доставка, которым можно воспользоваться, когда другие варианты недоступны.

В то же время появился сценарий "покупка как передышка". Поход в магазин для части украинцев становится возможностью ненадолго вернуться к привычной жизни - прогуляться, посмотреть новинки или приобрести что-нибудь приятное себе или ребенку.

Как относятся украинцы к покупкам? (инфографика Gradus)

Онлайн помогает сохранять контроль

Цифровые инструменты также все больше интегрируются в обычный процесс покупок. Украинцы проверяют наличие товаров, сравнивают цены и акции, используют приложения магазинов.

По выводам исследователей, возможность совмещать онлайн- и офлайн-покупки в условиях нестабильности помогает потребителям сохранять контроль.

К примеру, человек может найти товар онлайн, проверить его цену в приложении, а затем приобрести в физическом магазине. А если магазин из-за ситуации с безопасностью недоступен - завершить покупку через доставку.