В Покровске и Мирнограде городские бои, истребляются операторы дронов РФ, - УВ "Восток"

В частности, на Покровском направлении украинские войска остановили 26 попыток штурмовых действий со стороны РФ в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и Кучеров Яр.

За минувшие сутки на направлении по предварительным данным обезврежено 100 россиян, из которых 66 - безвозвратные потери врага. Также уничтожено 45 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники, 10 единиц специальной техники.

Непосредственно в самом Покровске ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация врага в городской застройке. Северную часть города удерживают украинские силы. В Мирнограде уничтожение россиян ведется уже на окрестностях города.

"Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - отметил Шаповал.

Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за минувшие сутки россияне потеряли 365 единиц живой силы. Большое внимание ВСУ уделяют уничтожению операторов дронов РФ: за сутки ликвидировано 39 расчетов вражеских БпАК.

"Уничтожаем российских захватчиков. Боевая работа продолжается", - резюмировал спикер.