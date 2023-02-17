В Покровске прозвучали взрывы

В Покровске Донецкой области сегодня вечером, 17 февраля, прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

О причинах взрывов пока официальные источники не сообщают. Жителей региона просят до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Из-под завалов многоэтажки в Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов города в среду, 15 февраля, извлекли тело одного погибшего.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки погибли минимум два человека. В результате обстрела были повреждены 4 многоэтажки и школа.

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