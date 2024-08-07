На Покровском направлении ВСУ отразили 25 атак россиян, шесть еще продолжаются, - Генштаб

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев, Тихого и Волчанска. Пять атак остановлены, три - до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник провел два наступательных действия возле Синьковки и Колесниковки, где продолжается один бой.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Наши защитники отбили 15 атак, еще две – продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили все 16 вражеских атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Ивановского и Часова Яра. Силы обороны отразили пять атак, еще две – продолжаются.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка, Нью-Йорка и Северного. Тринадцать боестолкновений – завершено, еще одно – продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток продолжался 31 бой неподалеку от населенных пунктов, в частности, Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Желанное, Камышевка, Скучное, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отразили 25 атак, шесть – еще продолжаются.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 235 оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Также уничтожены семь блиндажей, 10 БПЛА разных видов и четыре единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Приднепровском направлении оба вражеских штурма позиций наших подразделений не имели успеха.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.