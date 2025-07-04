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На Покровском направлении ликвидировали штабных командиров РФ: "АТЕШ" узнали координаты

Фото: "АТЕШ" разведали координаты штаба РФ на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Покровском направлении ликвидированы штабные командиры армии РФ. Координаты позиций передали участники движения "АТЕШ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Партизанское движение "АТЕШ" заявило об успешной операции на Покровском направлении.

Агент из числа военнослужащих армии РФ передал украинским силам координаты командного пункта 428-го мотострелкового полка.

Что произошло

По данным "АТЕШ", агент, который служит в рядах ВС РФ, вышел на связь и передал разведывательную информацию об одном из командных пунктов оккупационных сил на Покровском направлении.

Именно оттуда российские офицеры координировали боевые действия на одном из участков фронта.

В движении сообщают, что благодаря этим данным командный пункт был частично уничтожен, а несколько штабных офицеров ликвидированы.

 
Фото: АТЕШ разведали координаты штаба на Покровском направлении (t.me/atesh_ua)

Также агент собрал информацию о расположении других позиций личного состава, техники и складов боеприпасов врага.

Это подразделение участвует в активных наступательных действиях в Донецкой области.

По словам "АТЕШ", российское командование "не щадит своих людей", бросая их на штурмы без надлежащего обеспечения.

После выполнения задания агент был заранее переброшен на другое направление и остался незамеченным. Его работа, как отмечают в движении, продолжается.

Удачные операции агентов движения "АТЕШ"

Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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