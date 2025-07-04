На Покровском направлении ликвидировали штабных командиров РФ: "АТЕШ" узнали координаты

На Покровском направлении ликвидированы штабные командиры армии РФ. Координаты позиций передали участники движения "АТЕШ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Партизанское движение "АТЕШ" заявило об успешной операции на Покровском направлении.
Агент из числа военнослужащих армии РФ передал украинским силам координаты командного пункта 428-го мотострелкового полка.
По данным "АТЕШ", агент, который служит в рядах ВС РФ, вышел на связь и передал разведывательную информацию об одном из командных пунктов оккупационных сил на Покровском направлении.
Именно оттуда российские офицеры координировали боевые действия на одном из участков фронта.
В движении сообщают, что благодаря этим данным командный пункт был частично уничтожен, а несколько штабных офицеров ликвидированы.
Также агент собрал информацию о расположении других позиций личного состава, техники и складов боеприпасов врага.
Это подразделение участвует в активных наступательных действиях в Донецкой области.
По словам "АТЕШ", российское командование "не щадит своих людей", бросая их на штурмы без надлежащего обеспечения.
После выполнения задания агент был заранее переброшен на другое направление и остался незамеченным. Его работа, как отмечают в движении, продолжается.
Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.
Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.