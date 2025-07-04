На Покровском направлении ликвидировали штабных командиров РФ: "АТЕШ" узнали координаты

Партизанское движение "АТЕШ" заявило об успешной операции на Покровском направлении.

Агент из числа военнослужащих армии РФ передал украинским силам координаты командного пункта 428-го мотострелкового полка.

Что произошло

По данным "АТЕШ", агент, который служит в рядах ВС РФ, вышел на связь и передал разведывательную информацию об одном из командных пунктов оккупационных сил на Покровском направлении.

Именно оттуда российские офицеры координировали боевые действия на одном из участков фронта.

В движении сообщают, что благодаря этим данным командный пункт был частично уничтожен, а несколько штабных офицеров ликвидированы.

Фото: АТЕШ разведали координаты штаба на Покровском направлении (t.me/atesh_ua)

Также агент собрал информацию о расположении других позиций личного состава, техники и складов боеприпасов врага.

Это подразделение участвует в активных наступательных действиях в Донецкой области.

По словам "АТЕШ", российское командование "не щадит своих людей", бросая их на штурмы без надлежащего обеспечения.

После выполнения задания агент был заранее переброшен на другое направление и остался незамеченным. Его работа, как отмечают в движении, продолжается.