На Покровском направлении состоялось больше всего боев, часть из них продолжается, - Генштаб

"Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.01.2025 относительно российского вторжения. В настоящее время произошло 48 боевых столкновений", - сообщили военные.

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденское, Тимощеевка Харьковской области.

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение неподалеку Тихого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурма российских захватчиков, враг, при поддержке авиации, пытается прорваться к Предтечиному и в районе Часового Яра. Кроме того враг нанес авиаудар по Миньковке.

На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудар КАБом по Краматорску.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Временка. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар НАРами в районе Пятихаток.

На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб.