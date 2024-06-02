Дрон заметил, Bradley - разнесла. 47 бригада показала эффектное уничтожение двух БТР врага

Экипаж бронемашины пехоты Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады уничтожил два российских бронетранспортера вместе с десантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 47-й бригады в Facebook .

"Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности 47 отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" выехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, орудие "Бушмастер" ликвидировало российских террористов", - рассказали в 47-й бригаде.

Эффектным уничтожением оккупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.

"В очередной раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники - это существенное преимущество на поле боя", - подчеркнули в бригаде.