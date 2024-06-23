На Покровском направлении россияне за сутки потеряли более 300 солдат, - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение. С начала этих суток уже произошло 52 боевых столкновения.

На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две - отражены, одна - на это время еще продолжается. За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными.

На Купянском направлении с начала суток украинские воины отбивают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две - продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений.

На Краматорском направлении враг не так активен - произошло три атаки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных участках усиливают позиции.

На Торецком направлении идет бой в районе Северного.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял 19 попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Наиболее активно враг атакует по направлению Очеретино.

На Покровском направлении российский агрессор в сутки потерял 314 человек убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак поблизости.

На Ореховском направлении отражены четыре штурмовых действия противника. Потери позиций не допущены.