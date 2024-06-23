На Покровском направлении россияне за сутки потеряли более 300 солдат, - Генштаб

Покровское направление фронта остается самым активным, там происходит больше всего боев. За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял более 300 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение. С начала этих суток уже произошло 52 боевых столкновения.
На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две - отражены, одна - на это время еще продолжается. За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными.
На Купянском направлении с начала суток украинские воины отбивают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две - продолжаются.
На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений.
На Краматорском направлении враг не так активен - произошло три атаки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных участках усиливают позиции.
На Торецком направлении идет бой в районе Северного.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял 19 попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Наиболее активно враг атакует по направлению Очеретино.
На Покровском направлении российский агрессор в сутки потерял 314 человек убитыми и ранеными.
На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак поблизости.
На Ореховском направлении отражены четыре штурмовых действия противника. Потери позиций не допущены.
Генштаб сообщил, что Россия за последние сутки потеряла 1270 оккупантов. Всего ВСУ ликвидировали уже 534 российских захватчика. За последние сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава врага.
Россия продолжает скрывать потери своей армии и военизированных формирований.
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