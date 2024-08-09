На Покровском направлении более трети всех боев: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В военном командовании в отчете рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 9 августа.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 2 удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 УАБа (КАБа).

Кроме этого, захватчики применили для ударов 458 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

Как отметили в Генштабе, украинские защитники продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение".

На Харьковском направлении враг 2 раза атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло 1 боевое столкновение около Табаевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции ВСУ вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 7 атак, еще 3 - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений ВСУ остановили 9 вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил 6 наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Часового Яра. Силы обороны отразили 4 атаки, еще 2 - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз атаковали ВСУ возле Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка. 10 боев были завершены, 2 - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шло 25 боев неподалеку от н.п. Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанное и Яснобродовка.

Отмечается, что Силы обороны отразили 17 атак, 8 - еще продолжаются.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 оккупанта, 84 из них - безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта", - говорится в отчете.

Кроме этого, добавили в Генштабе, были повреждены 2 танка, 4 артиллерийские системы, 1 автоматический миномет 2Б9, 1 БПЛА и 4 единицы автотранспорта врага.

На Кураховском направлении противник 3 раза атаковал позиции ВСУ вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боев враг потерпел поражение.

На Времивском направлении оккупанты совершили наступление в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем ВСУ, сообщили в Генштабе.

На Ореховском направлении вражеский штурм позиций подразделений ВСУ вблизи Малой Токмачки не имел успеха.

В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.