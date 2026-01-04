RU

На Покровском направлении тяжелее всего: какая ситуация на других участках фронта, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 4 января, на фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны остановили уже 33 атаки РФ на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Большая Береза, Искрисковщина, Горки Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону Избицкого. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался идти вперед в районе Степной Новоселовки и в сторону Глушковки и Петропавловки, бои продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие россиян в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении наши воины остановили 13 наступательных действий врага в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 33 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 25 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного и Доброполья. Еще десять столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сейчас произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степное. Вражеские удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Орехов и Преображенка.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери армии РФ

Напомним, что россияне продолжают терять технику и своих солдат из-за войны, которую начал глава Кремля Владимир Путин.

Только за предыдущие сутки, с 3 на 4 января, враг потерял еще 900 военных. Кроме того, Силы обороны уничтожили 12 артсистем, 88 единиц автотехники и 278 дронов.

Также отметим, что за время полномасштабной войны РФ против Украины потери российской армии уже превысили 1,2 млн человек.

