На Покровском направлении за прошедшие сутки состоялась почти половина от всех боев, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре склада военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано восемь вражеских атак неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и не только.

На Северском направлении враг атаковал один раз в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении состоялось девять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 17 атак неподалеку Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки.

На Покровском направлении отражено 73 атаки в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград и не только.

На Новопавловском направлении враг совершил семь штурмовых действий противника.

На Приднепровском направлении остановлено четыре вражеские атаки в островной зоне дельты Днепра.

На Курском направлении Силы обороны отбили 11 атак россиян.

Потери России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 822 тысяч единиц личного состава. Вчера же, в течение суток, ее потери составили около 1,6 тысячи единиц личного состава. Также Силы обороны уничтожили и обезвредили: