На Покровском направлении было уже 20 штурмов РФ. Бои идут в трех локациях, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 28 июня, на фронте произошло 71 боевое столкновение. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В Генштабе отметили, что российские захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Миропольское, Покровка, Уланово, Славгород, Петрушевка, Студенок, Горки, Братеница и Кучеровка Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Покровском направлении сегодня враг двадцать девять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лисовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Бои продолжаются в трех локациях.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 202 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения осуществили шесть атак на позиции наших войск в районах Волчанска и Строевки, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенному пункту Ольховатка.
На Купянском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая, продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.
На Северском направлении противник пять раз пытался идти вперед вблизи Григорьевки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В настоящее время один бой продолжается.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия и Шевченко. Еще два боестолкновения продолжаются.
Авиаударам неуправляемыми авиаракетами подверглись Железнодорожное и Белогорье на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении под удары авиации захватчиков попали Каменское и Орехов.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
Потери армии РФ
Напомним, что за минувшие сутки, с 27 на 28 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили 4 самолета, 35 артсистем и более 200 беспилотников.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения, потери армии РФ превысили уже более 1 млн человек.
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