На Покровском направлении было почти 30 атак РФ: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 15 июня, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Треть из них только на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:

Большая Писаревка, Турья, Высокое, Проходы, Белая Береза, Сосновка, Бруски, Покровка Сумской области;

Мхи, Хреновка Черниговской области;

Тимофеевка Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Петрушевка Сумской области;

Красный Хутор Черниговской области.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по Кременчугу.

Ситуация на фронтах

Одну атаку врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, сейчас еще одно боестолкновение продолжается вблизи населенного пункта Старица.

На Купянском направлении украинцы отбили пять штурмов в сторону Петропавловки, Голубовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции наших войск вблизи Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Григорьевки на Северском направлении, где наши подразделения успешно отбили две вражеские атаки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часового Яра, Белой Горы, Предтечиного и Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять штурмов агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка, в сторону Новоспасского и Яблоновки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Толстой, Разино и Сухой Яр.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Отрадного, Багатыря. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Воскресенка и Мирное.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.

На Ореховском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Одрадокаменке.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, из которых три - продолжаются. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, и совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - без особых изменений.